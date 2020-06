"Spettacolo disgustoso": Lewis Hamilton contro le scuole per toreri

Lewis Hamilton lancia un appello per chiudere le scuole di toreri in Spagna, luoghi in cui i bambini imparano a torturare gli animali fino alla morte.

Il campione di F1, che è animalista e vegano da anni, definisce la corrida uno "spettacolo disgustoso" di violenza realizzato in nome di una tradizione senza senso. In particolare si schiera contro le scuole di toreri, nelle quali i bambini vengono istruiti alla violenza. Anche le Nazioni Unite sostengono che: “La partecipazione di bambini e adolescenti alle attività di corrida costituisce una grave violazione degli articoli della Convenzione sui diritti del fanciullo, poiché vengono indottrinati per un atto violento”.

Sostenendo la petizione di PETA e rivolgendosi ai suoi oltre 16 milioni di follower, il pilota scrive sui social: "I bambini imparano a torturare e uccidere i tori all’età di 14 anni. Noi chiediamo al ministro dell’Educazione spagnolo di chiudere immediatamente le scuole di toreri".

Ma proprio mentre si combatte per chiudere queste scuole, Isabel Díaz Ayuso, presidente della Comunità di Madrid, propone una corrida benefica per omaggiare e sostenere gli operatori sanitari che lottano contro il coronavirus. I medici, dal canto loro, rispondono: “Non vogliamo la corrida, vogliamo un contratto”.

