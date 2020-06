New York, sferra un pugno a una 92enne senza motivo: il video shock

Nel quartiere di Gramecy Park, a New York, un’anziana signora di 92 anni ha subito un’insensata e gravissima aggressione da parte di un giovane. Le telecamere di sorveglianza di un negozio hanno ripreso la scena e il video è stato poi diffuso dalla polizia.

Il ragazzo ha incrociato la signora sul marciapiede: lei stava spingendo il carrello della spesa quando lui, all’improvviso, le ha sferrato un pugno alla testa. La donna è caduta a terra sbattendo la testa contro un idrante. Il giovane si è voltato poi a guardarla mentre cadeva (senza ovviamente aiutarla), per poi rigirarsi e proseguire per la sua strada come se niente fosse.

Grazie alle immagini diffuse dalla polizia è stato possibile risalire al colpevole di questo vile attacco: si chiama Rashid Brimmane, ha 31 anni ed è già noto alle forze dell’ordine per reati sessuali. È stato fermato, mentre la signora ha ricevuto le cure necessarie e, per fortuna, non è in condizioni gravi.