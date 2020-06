Si tuffano in un fiume per salvare un amico: muoiono annegati 8 bambini in Cina

Un gruppo di bambini stava giocando in riva ad un fiume, quando uno di loro è accidentalmente caduto in acqua: a turno hanno provato a salvarlo, tuffandosi, ma purtroppo nessuno ce l'ha fatta, e sono morti tutti per annegamento. La tragedia è accaduta nel sud-ovest della Cina: sono 8 i bambini coinvolti nell'incidente. Tutti loro provenivano dalla città di Mixin, poco distante dalla metropoli di Chongqing.

A nulla sono valsi i soccorsi che hanno recuperato i corpi dei bambini, ormai senza vita. Stando ai dati, sembra che in Cina la morte per annegamento sia un fenomeno piuttosto frequente, soprattutto nella fascia dei minori di 14 anni. Secondo le stime, infatti, addirittura 57mila persone, ogni anno nel Paese, perdono la vita in questo modo. A confermarlo c'è anche l'OMS - l'Organizzazione mondiale della sanità - secondo cui, nel paese asiatico, l'annegamento risulta essere la principale causa di morte tra i bambini.

Un gioco che si è trasformato in tragedia. Una notizia che non avremmo mai voluto leggere.