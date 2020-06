Ciondola dalla ringhiera di un grattacielo a 180 metri di altezza: il video choc

19 anni, di professione magazziniere: Adam Lockwood, di Wigan, in Inghilterra, è il protagonista di un gesto estremo che, come è ormai di moda, specie tra i più giovani, è stato prontamente pubblicato sul suo profilo Instagram.

Il video ritrae il giovane - pericolosamente seduto sul bordo di una ringhiera - saltare giù all'improvviso e rimanere appeso nel vuoto per qualche secondo, a 180 metri di altezza, il tutto con un'apparente tranquillità. Adam ha infatti simulato di lanciarsi dall'edificio di 53 piani affermando, qualche istante prima di risalire: "Mi sento un po' coraggioso oggi".

Visualizza questo post su Instagram Feeling brave might delete later x Un post condiviso da NUISANCE (@thelittlenuisance_) in data: 17 Giu 2020 alle ore 6:42 PDT

Lo scorso anno, il ragazzo era stato arrestato a Benidorm, dopo aver scalato un condominio di 11 piani nella città spagnola. La bravata è assolutamente da non emulare, per l'estrema pericolosità, oltre che per l'insensatezza.