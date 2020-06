George Clooney in crisi: possibile separazione da Amal?

L'amore tra George Clooney e Amal Alamuddin sarebbe al capolinea. Questo è quello che affermano i magazine rosa di tutto il mondo. La notizia si sta rincorrendo da giorni: pare che tra l'attore e l'avvocatessa i rapporti sarebbero tesi e qualcuno parla di imminente divorzio. Sarà vero?

Si parla di crisi nera a causa del lockdown, alcuni dicono che sarebbero già separati e non si vedrebbero da tempo. C'è chi ha anche dichiarato che i due starebbero frequentando altre persone. Insomma, le indiscrezioni sul loro conto sono tante, anche se non c'è stata nessuna conferma da parte dei diretti interessati.

Negli anni, spesso i tabloid hanno parlato di separazione. George e Amal si sono sposati a Venezia nel 2014 e hanno due gemelli. Non sono molto mondani e non seguono i social... però è un po' di tempo che non si concedono una serata insieme, e quindi non vengono paparazzati. Da qui partono le voci del divorzio.