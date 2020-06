Scoperto un galeone del '500 a Genova: mai successo prima in Italia

Scoperta eccezionale negli abissi di Portofino, a Genova. Due sommozzatori hanno trovato i resti di un'imbarcazione rinascimentale, a fine febbraio scorso. Dalle prime rivelazioni si tratta di un galeone, risalente probabilmente al '500. Sono state avviate le indagini dalla Soprintendenza per capire se si tratta del "Santo Spirito", uno dei più grandi galeoni che l'Italia abbia mai avuto, naufragato nel 1579 al largo di Camogli.

Se così fosse, la scoperta è straordinaria, perché sarebbe la prima volta che un galeone di quell'epoca viene ritrovato nelle acque della Penisola. I sommozzatori che hanno trovato il relitto hanno commentato così: "Stavamo compiendo un'immersione esplorativa quando la nostra attenzione è stata attirata da un'area coperta da reti da pesca abbandonate e altri indizi che annunciavano la presenza di un un relitto non moderno. Così abbiamo avvertito la Soprintendenza".

Il responsabile dell'archeologia subacquea della Soprintendenza ha dichiarato: "Il legno non si conserva, se non è coperto dal carico e questi scafi solitamente trasportano grano e stoffe che non potevano proteggere il fasciame. Di questa nave abbiamo una fiancata. Le operazioni di ricerca sul relitto saranno complesse perché si trova a 50 metri di profondità, limite delle capacità della subacquea professionistica. Dovremo trovare i finanziamenti necessari per operare a questo quota".

Scoperte del genere sono sempre accompagnate da una serie di ritrovamenti prestigiosi. Come afferma la storica dell'arte Alessandra Cabella: "Da un relitto di quest'epoca ci possiamo aspettare che emergano ceramiche, monete, ma anche strumenti di navigazione, come sestanti o sfere armillari, ma anche artiglierie, ancore. Tutti oggetti che potranno aiutarci a datare il relitto". Questa informazioni sono utili anche per ricostruire i metodi di navigazione dell'epoca.