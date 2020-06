Stonehenge, scoperto un nuovo sito neolitico

In Gran Bretagna è stata fatta una scoperta incredibile: un nuovo sito neolitico risalente a oltre quattromila anni fa è stato rinvenuto nei pressi di Stonehenge, a tre chilometri dal sito già noto per l’esattezza. Attraverso gli scavi, i ricercatori sono riusciti a riportare alla luce una struttura circolare di due chilometri di diametro, composta da massi di dieci metri di diametro: tale struttura circondava l’antico insediamento di Durrington Walls e secondo gli archeologi è collegato al celebre luogo sacro ad esso vicino.

A fare questa importante scoperta è stata un’equipe di ricercatori di diverse università, ossia St Andrews, Birmingham, Warwick, Glasgow e la Trinity Saint David del Galles. Le ricerche sono state effettuate con le più moderne tecnologie e hanno permesso di individuare questa grande area circolare che, al suo interno, è composta da 20 scavi di 10 metri di diametro e 5 di profondità, denominati Durrington Shafts, ossia “Pozzi di Durrington”. L’ipotesi è che a costruirla siano stati gli stessi uomini che hanno anche eretto Stonehenge; in ogni caso, questa è la struttura più grande del periodo preistorico scoperta nel Regno Unito.

Secondo i ricercatori, questi nuovi ritrovamenti rivelano che la società neolitica era in realtà molto più complessa di come avevamo immaginato: “Pratiche molto sofisticate dimostrano che quella gente era in connessione con gli eventi naturali, molto di più di quanto non si pensi”, ha detto il Professor Richard Bates della St Andrews alla BBC. “È una scoperta eccezionale – ha aggiunto l’archeologo Nick Snashal del National Trust, l’ente che custodisce il patrimonio culturale britannico – come luogo in cui i costruttori di Stonehenge vivevano e banchettavano, Durrington Walls è fondamentale per comprendere la storia più ampia di tutto il sito. Questa scoperta – ha proseguito – ci dà modo di apprendere nuovi aspetti delle vite e delle credenze religiose dei nostri antenati del neolitico”.