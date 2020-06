Jamie Foxx mostra la sua trasformazione in Mike Tyson per il biopic

Jamie Foxx ha postato sui social alcuni scatti che testimoniano il processo di "trasformazione" del suo fisico al quale sta lavorando ormai da un po' di tempo per poter interpretare il ruolo di Mike Tyson nel biopic sul pugile.

Su Instagram l'attore ha postato alcuni scatti accompagnati da una didascalia in cui, confermando il suo coinvolgimento nella pellicola "Finding Mike" (cosa che, come dice lui stesso, ormai non è più un segreto), annuncia che la trasformazione ha avuto inizio.

A proposito dell'avvio dei lavori Foxx scrive: «Da qualche tempo le persone mi chiedono spesso "quando accadrà?". Le cose si sono finalmente allineate... Alcuni mesi fa abbiamo iniziato il viaggio...».

Poi l'attore parla della sua trasformazione: «Il primo, ma più grande impegno è quello di trasformare il mio corpo... con un allenamento di salti, trazioni e flessioni siamo partiti abbastanza bene... abbiamo una lunga strada da percorrere ma, se Dio vuole...». A corredo degli scatti postati, aggiunge: «Condivido queste prime foto del processo di trasformazione... come ho detto, abbiamo ancora molto lavoro da fare... Ma sono pronto!».

Anche lo stesso Tyson qualche tempo fa aveva commentato il lavoro sul biopic. L'ex pugile, riferendosi ai numerosi episodi controversi della sua vita (dal morso all'orecchio di Evander Holyfield durante il match del 1997 al carcere per violenza sessuale contro l'allora 18enne Desiree Washington), aveva dichiarato: "A tante persone non piacerà ciò che ho fatto nella mia vita".

(Credits photo: Instagram/iamjamiefoxx)