Questo bambino nigeriano balla scalzo sotto la pioggia e fa impazzire il web

Quando ti piace la danza, non servono scuole e corsi particolari per mostrare il tuo talento. Da qualche giorno sta girando in rete un video bellissimo di un bambino nigeriano che balla a piedi scalzi sotto la pioggia... è bravissimo! Tra piroette e salti, questo ragazzo sembra un asso della danza classica e ha impressionato tutti.

L'amore che una persona prova per il ballo non ha confini, arriva ovunque e non ha bisogno di spiegazioni. Una passione innata che non si ferma neanche di fronte alla pioggia e va avanti anche se non hai una sala dove fare le prove. E questo bambino ne è la testimonianza.

Ecco il video.