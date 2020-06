Coronavirus, in Germania è di nuovo lockdown: chiuso il distretto di Guetersloh

Nel distretto di Guetersloh, in Germania, è scoppiato un nuovo focolaio di Coronavirus: in pochi giorni nel mattatoio della Tonnies ben 1535 operai sono risultati positivi. Il Governatore del Nord Reno Westfalia, Armin Laschet, nei giorni scorsi aveva ipotizzato una nuova chiusura e ora è diventata realtà: il distretto in questione è stato di nuovo sottoposto a quarantena. Tutti gli esercizi commerciali, così come i cinema, le palestre e i bar, dovranno restare chiusi, mentre i ristoranti potranno servire solo persone della stessa famiglia.

L’indice di contagio in Germania è quindi di nuovo tornato a salire ma, come ha spiegato il Presidente del Robert Koch Institut, Lothar Wieler, questo potrebbe essere dovuto proprio al focolaio nel mattatoio. “Le misure in Germania hanno funzionato, e questo anche grazie alla popolazione che ha dato il suo contributo – ha detto Wieler che poi ha aggiunto - il virus è ancora nel nostro Paese, e bisogna continuare a mantenere alta la guardia. La pandemia non è finita, né su base mondiale, né in Germania – ha sottolineato - I focolai potrebbero facilmente avere un impatto sulla popolazione”. Ciò che sta accadendo nel distretto di Guetersloh dovrebbe far riflettere sull’importanza di essere ancora molto prudenti e di continuare a indossare le mascherine, evitando gli assembramenti.