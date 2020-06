L'assurdo caso di una ragazza che dopo un'emicrania si è ritrovata a parlare 4 lingue

Emily Egan è una ragazza inglese di 31 anni con una storia bizzarra. Tempo fa è stata ricoverata in ospedale a seguito di continui e insopportabili mal di testa. I medici che l'hanno visitata hanno escluso la possibilità di ictus o altre patologie. Fatto sta che le sue emicranie sono cessate insieme alla sua capacità di parlare: Emily, infatti, è rimasta muta per due lunghi mesi. E qui il suo caso acquista una sfumatura sorprendente. Circa 60 giorni dopo, la donna ha ripreso a parlare inglese con 4 accenti diversi.

All'inizio aveva un accento polacco, poi quando è sotto stress vira sul russo e, infine, anche francese e italiano. Secondo i dottori, la ragazza soffrirebbe della sindrome da accento straniero (FAS), che porta la persona a esprimersi in una lingua che non ha mai parlato a seguito di un danno cerebrale.

Lei stessa ha dichiarato: "Tutta questa esperienza è stata estenuante e totalmente travolgente. Non è cambiato solo il mio accento: non parlo né penso allo stesso modo di prima e non posso costruire frasi come una volta. Adesso scrivo diversamente, tutto il mio vocabolario è cambiato e il mio inglese è peggiorato".

I dottori che l'hanno in cura ancora non sono riusciti a capire da dove deriva questo disturbo.