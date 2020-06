Mamma cigno muore di crepacuore: le hanno distrutto nido e uova a sassate

Gli animalisti di Kearsley, in Inghilterra, hanno denunciato un gravissimo episodio accaduto lungo il Canale di Manchester, nella Contea dell’omonima città: qualcuno ha preso a sassate il nido di una mamma cigno, distruggendolo e rompendo quasi tutte le uova che vi erano contenute. L’animale le covava da giorni e aveva costruito il suo nido in un’isoletta in mezzo a uno stagno insieme al suo compagno, un esemplare maschio che, però, dopo la tragedia è volato via.

Rimasta sola e senza più i suoi piccoli, questa mamma cigno si è lasciata andare, spegnendosi lentamente fino a morire. “Probabilmente è morta di crepacuore, dopo aver perso le sue uova e il fedele compagno volato via”, hanno raccontato gli animalisti che hanno chiesto alle autorità di indagare per rintracciare gli autori di questo orribile gesto.

Nelle ultime settimane gli animalisti hanno tenuto sotto osservazione questi cigni che avevano trovato la loro nuova casa nella Contea di Manchester ed è così che hanno fatto l’amara scoperta del nido distrutto. Secondo gli esperti, il cigno maschio avrebbe lasciato la femmina a causa dello stress subito; lei, a sua volta, potrebbe essere morta di crepacuore per il dolore. I cigni, così come molti altri animali, in Gran Bretagna sono protetti dalla legge e chi fa loro del male viene severamente punito; adesso anche la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) sta conducendo indagini sull’accaduto e ha chiesto la massima collaborazione da parte della popolazione, invitando chiunque abbia visto qualcosa di denunciarlo.