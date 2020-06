La proposta di Ben Stiller: una statua di Robin Williams al posto di Roosevelt

"Perché non rimpiazzarla con una statua di Robin Williams. Ne merita una". Questa è la proposta che Ben Stiller ha fatto via Twitter, in relazione della rimozione della statua dell'ex presidente degli Stati Uniti d'America Theodore Roosevelt, che troneggia all'ingresso del Museo di Storia Naturale di New York da ben 81 anni.

How about replacing it with a statue of Robin Williams. He deserves one. — Ben Stiller (@RedHourBen) June 21, 2020

Robin e Ben hanno recitato insieme nel film "Una notte al museo". L'attore scomparso nel 2014, nella pellicola di Shawn Levy interpretava proprio il presidente Roosevelt e ogni notte prendeva vita insieme alle altre opere esposte. La statua, costruita nel 1939, verrà rimossa perché ritenuta un simbolo del colonialismo e del razzismo americano: insieme a Roosevelt a cavallo, infatti, sono ritratti anche un nativo americano e un afroamericano. È per questa rappresentazione gerarchica che sarà tolta.

Ecco la dichiarazione del presidente del museo, Ellen V. Futter: "Nel corso delle ultime settimane, la nostra comunità è stata profondamente colpita dal movimento per la giustizia razziale emerso dopo l'uccisione di George Floyd. Abbiamo osservato con attenzione il mondo e la nazione ha sempre di più considerato le statue come simboli dolorosi e potenti del razzismo".