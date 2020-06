Papa Francesco scrive ad Alex Zanardi: "Hai dato forza a chi l'aveva perduta. Prego per te"

Alex Zanardi sta lottando tra la vita e la morte. Il campione paralimpico è rimasto vittima di un terribile incidente il 19 giugno scorso: si trovava sulla sua handbike e si è scontrato con un camion. Le sue condizioni sono stabili, ma gravi. Tra i gli amici, i fan e i personaggi pubblici che in questo momento stanno mostrando vicinanza a lui e alla famiglia, c'è anche Papa Francesco. Il pontefice ha scritto una lettera indirizzandola a lui, una lettera piena di commozione e speranza.

Ecco le parole di Papa Francesco: "Carissimo Alessandro, la sua storia è un esempio di come riuscire a ripartire dopo uno stop improvviso. Attraverso lo sport hai insegnato a vivere la vita da protagonisti, facendo della disabilità una lezione di umanità. Prego per te... Grazie per aver dato forza a chi l’aveva perduta... In questo momento tanto doloroso le sono vicino, prego per lei e per la sua famiglia. Che il Signore La benedica e la Madonna la custodisca".

Alex si trova in ospedale, è sedato, intubato e ventilato meccanicamente. Nell'impatto ha sbattito fortemente la testa e i medici non sono ancora riusciti a capire l'entità del danno neurologico che ha riportato.