Restauratore spagnolo rovina opera d'arte Barocca deturpando il volto della Madonna

A Valencia, in Spagna, un collezionista privato di opere d’arte ha pagato 1.200 euro un restauratore per ripristinare un dipinto del pittore spagnolo Bartolomé Esteban Murillo, L’immacolata Concezione. Si tratta di un'opera d'arte religiosa che ritrae la Vergine Maria, un tema caro all'artista vissuto nel Seicento e considerato tra i principali esponenti della pittura barocca spagnola insieme a Diego Velazquez. Purtroppo il collezionista non sapeva di essersi affidato a un restauratore amatoriale perché le immagini del risultato ci fanno capire che ha fallito nel suo intento. Online infatti circolano le foto del lavoro finito: il suo "restauro" ha reso il volto della Madonna irriconoscibile rispetto a quello nel dipinto originale. Il professionista si è scoperto poi, essere un restauratore di mobili antichi e non di quadri d’epoca.

The original is on the left. The two attempts at "restoring" it are on the right. Ouch.

"Experts call for regulation after latest botched art restoration in Spain: Immaculate Conception painting by Murillo reportedly cleaned by furniture restorer."https://t.co/t3kAIZYnNS pic.twitter.com/m8Kabrt7Qu