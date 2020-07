Niente più mascherine all'aperto in Lombardia: ecco quando portarle

La Lombardia dice addio alle mascherine all'aperto, a patto che venga rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Inoltre, è possibile giocare a carte nei circoli ricreativi e si possono leggere i giornali messi a disposizione dagli esercizi. A stabilirlo la nuova ordinanza del governatore Fontana, che indica quali sono le nuove norme da prendere in considerazione.

La mascherina andrà comunque sempre portata con sé e indossata nei casi in cui la distanza sociale non può essere rispettata. L'obbligo dell'utilizzo del dispositivo di sicurezza resta per i mezzi pubblici e per i locali al chiuso.

Per quanto riguarda i circoli ricreativi, saranno consentite le attività ludiche, sempre indossando la mascherina, igienizzando le mani e le superfici di gioco. Negli esercizi, invece, "è consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani".

Queste indicazioni sono valide fino al 31 luglio.