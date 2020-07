Case gratis in un borgo in Trentino in cambio di atti di volontariato

Ti piacerebbe vivere un un paesino del Trentino Alto Adige, immerso nella natura e lontano dalla frenesia della città. Bene, il comune di Luserna, piccolo borgo che si trova a 1.300 metri nell’altopiano trentino, vi dà la possibilità di avere una casa gratis per 4 anni. L'idea, proposta dal sindaco Luca Nicolussi Paolaz e quella appunto di offrire un'abitazione sfitta del paesino, che conta appena 296 abitanti. In cambio le persone si dovranno impegnare nel volontario, per il benessere della comunità intera.

L'obiettivo di questa iniziativa è quello di contrastare lo spopolamento dei borghi e dei centri di montagna e quello di Luserna è un progetto pilota: se funziona, verrà esteso anche ad altre realtà dimenticate della penisola. Sono chiamate, dunque, tutte le coppie dai 18 ai 40 anni di età che vorranno soggiornare in questo luogo per almeno 4 anni. In paese ci sono tantissime case sfitte: a loro verrà data una di queste.

Vi piace l'idea? Sappiate che, oltre a vivere in una natura incontaminata, dovete imparare il cimbro, lingua portata qui dagli antichi coloni di derivazione tedesca.