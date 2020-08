Kim Jong-un fa confiscare i cani da compagnia, simbolo di "decadenza capitalista"

Kim Jong-un avrebbe dato ordine di confiscare i cani da compagnia a Pyongyang.

Secondo l'edizione inglese di Chosun Ilbo, quotidiano sudcoreano, che cita una fonte anonima, la decisione del dittatore sarebbe motivata dal fatto che questi animali rappresentano la "decadenza capitalista" e farebbero parte di "una tendenza contaminata dall'ideologia borghese".

I proprietari degli animali, però, sono convinti che la motivazione sia diversa: temono che i loro cani possano essere inviati ai ristoranti e utilizzati per far fronte alla carenza di cibo nel Paese. Tuttavia, come spiega il quotidiano, pur maledicendo il dittatore tra i denti, non possono opporsi.

La direttiva risalirebbe allo scorso mese di luglio: le autorità avrebbero già identificato le famiglie con cani da compagnia e starebbero gradualmente procedendo alla confisca degli animali (anche con la forza). Alcuni cani, ha aggiunto la fonte anonima del quotidiano, sarebbero stati già venduti ai ristoranti di carne di cane, altri inviati agli zoo.