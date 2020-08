Massimo Boldi su Facebook: "I potenti del mondo vogliono tapparci la bocca con le mascherine"

Un recente post pubblicato su Facebook da Massimo Boldi ha sollevato un vero polverone. L'attore ha accusato i potenti della terra di voler terrorizzare il popolo e di voler tappare la bocca a tutti con le mascherine "da Pecos Bill".

Nel post si legge infatti: «Stiamo vivendo un mondo che NON va per niente bene. I potenti padroni del pianeta hanno dichiarato guerra a se stessi, non importa cosa è accaduto, non basta, vogliono terrorizzare il mondo ancor di più mari, Monti, regioni, stati. Il popolo ha paura, teme la fine di un mondo a loro perfetto così come l’hanno conosciuto, non vogliono tapparsi la bocca con mascherine da Pecos Bill, forse è tempo che ritorni il salvatore dei mondi, si Lui...il supremo, nostro Signore che si manifesti in qualsiasi forma atta a combattere là malasorte è l’indifferenza dei Governi di ogni stato, i padroni del mondo, cacciandoli per sempre dal paradiso terrestre. Lo dico e lo ripeto Ci vuole pazienza e coraggio ma vinceremo ancora dopo 2000 anni».

In poco tempo il post è stato preso d'assalto dai follower generando reazioni contrastanti.

Qualcuno ha dato ragione all'attore comico, in alcuni casi rincarando anche la dose. C'è infatti chi commenta: «Purtroppo, in una certa maniera, hai perfettamente ragione. Non sono più di 30, sono i trenta poteri forti che da sempre dominano sul nostro Globo. Questo cambiamento epocale, è opera loro. Ma non è una novità, ne’ una sorpresa. E’ solo un evolversi di eventi degli ultimi cinquant’anni».

Ma non sono mancate le critiche. Qualcuno, infatti, ha ironizzato sulle sue parole scrivendo: «Cipollino tranquillo, adesso restituisci il telefono alla badante, prendi le pastiglie che ti ha consigliato il tuo geriatra, metti su un bel filmone dei tuoi e poi vedrai che tutto questo ti sembrerà solo un brutto sogno. Un abbraccio».

