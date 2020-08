Sesso in pieno giorno sulla "Sfinge del Salento": la scena ripresa dai bagnanti

Due focosi amanti non sono riusciti a controllare la passione e sono diventati protagonisti di numerosi video e scatti.

È accaduto a marina di Melendugno, Torre Sant’Andrea, in provincia di Lecce. I due sono saliti sul Tafaluro, lo scoglio più alto (meglio noto come la Sfinge del Salento) e totalmente incuranti di trovarsi sotto gli occhi di tutti hanno iniziato ad amoreggiare.

Difficile credere che non si siano accorti di essere esposti allo sguardo incredulo delle tantissime persone che affollavano la spiaggia e, probabilmente, avevano anche messo in conto di poter essere immortalati da foto e video durante la propria performance, come in effetti è accaduto. Ovviamente le immagini hanno impiegato poco a finire anche in rete.

Al momento l'identità dei due protagonisti è ancora ignota. Ma non è escluso che, una volta riconosciuti, possano ricevere una multa salata.

Questa estate in Salento si sono verificati già altri due episodi simili.

(Credits photo: sololecce.it)