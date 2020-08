Chi Chi DeVayne, la drag queen di “RuPaul’s Drag Race”, è morta a 34 anni. Aveva la polmonite

Chi Chi DeVayne era una drag queen molto famosa, diventata un vero e proprio idolo grazie al seguitissimo programma “RuPaul’s Drag Race”: è di oggi la notizia della sua morte, della quale non si conoscono ancora con esattezza le cause. Chi Chi aveva 34 anni e, come riporta il Daily Mail, da tempo combatteva contro una malattia ai reni che l’ha costretta a sottoporsi a dialisi.

Negli ultimi giorni, però, la drag queen era stata ricoverata per una “brutta polmonite”, come lei stessa ha reso noto tramite un post sui social nel quale ha chiesto ai fan di pregare per lei. Non è chiaro se avesse contratto il Coronavirus o meno, ma questa polmonite pare le sia stata fatale. Oggi la madre ha annunciato la sua morte: “Con tremendo dispiacere la mia famiglia e io annunciamo la scomparsa del mio amato figlio, Zavion Davenport (questo il suo vero nome, ndr), che il mondo conosceva come Chi Chi DeVayne – ha scritto la donna - Le sue ultime parole per la famiglia e per i fan sono state: mai arrendersi”.

Il conduttore e produttore del celebre show che ha reso popolare la drag queen, RuPaul, ha espresso il suo cordoglio tramite un messaggio: “Ho il cuore a pezzi – ha scritto su Instagram - Sono grato di aver incontrato la sua persona gentile, ci mancherà molto e non la dimenticheremo mai. Possa il suo spirito generoso continuare a splendere su di noi”.