Ecco il kit per bere cocktail alla spina usando un’anguria come dispenser

L’anguria è uno dei frutti preferiti da tutti durante l’estate perché è buona, dolce e dissetante, soprattutto se mangiata bella fresca. Oggi è possibile anche “berla” alla spina, grazie a un’invenzione davvero speciale in vendita su Amazon al costo di 17,99 euro.

Si tratta di uno speciale rubinetto che va applicato sull’anguria. Prima, però, bisogna tagliare il frutto a metà, svuotarlo di polpa e semi e poi riempirlo con la bibita preferita, oppure anche della frutta fresca frullata. A questo punto basterà scavare un foro nella buccia con l’utensile compreso nel kit del rubinetto: in questa cavità andrà infine inserito l’erogatore e sarà così possibile gustare una buona bibita.

Questa novità è indicata soprattutto per le feste, per servire bevande fresche e creare anche la giusta atmosfera estiva e allegra, grazie al cocomero usato come dispenser.