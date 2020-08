Ti sembra di vedere una spiaggia di notte? Non lo è, ma se la vedi c'è un motivo

Questa immagine sta ingannando tutti gli utenti del web che la osservano: a prima vista, infatti, la foto sembra quasi un dipinto e sembra raffigurare una romantica spiaggia notturna. Se ci si concentra sulla zona più scura al centro, però, si può dedurre che in realtà non è affatto una spiaggia. E allora cos’è?

A qualcuno sembrerà assurdo, eppure si tratta della portiera di un’automobile: “Se riesci a vedere una spiaggia, un oceano, un cielo, rocce o stelle, allora sei un artista – spiega l’utente di Twitter che l’ha pubblicata – ma non è un dipinto. È la parte inferiore della portiera della macchina che deve essere riparata”.

if you can see a beach, ocean sky, rocks and stars then you are an artist, But its not a painting its lower part of the car gate which needs to be repaired. pic.twitter.com/dCMC49PBQS