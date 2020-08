I Ferragnez si sottopongono al tampone: “In Sardegna c’è un’aria un po’ pesante”

In questin giorni purtroppo tante persone di ritorno dalle vacanze in Sardegna sono risultate positive al Coronavirus. Per questo motivo anche i Ferragnez hanno deciso di sottoporsi al tampone e di farlo fare anche al loro bambino, il piccolo Leone, per escludere di essere stati contagiati.

A rendere nota la loro decisione è stato Fedez che su Instagram ha risposto alla domanda di un fan, il quale gli aveva chiesto quale fosse la situazione sull’isola: “In Sardegna c’è sicuramente un’aria un po’ pesante – ha dichiarato il rapper - Vista la situazione esplosa in questi giorni, abbiamo deciso di sottoporci al tampone, ospiti e Leo compresi. Fortunatamente stiamo bene. Mi auguro lo stesso per voi”.

Il rapper ha anche spiegato che lui e la moglie Chiara Ferragni quest’anno hanno deciso di trascorrere le vacanze lontano dai luoghi della movida: “Personalmente questa estate abbiamo evitato di frequentare discoteche e luoghi troppo affollati – ha detto - ho rifiutato diverse serate in cui mi hanno proposto di cantare per un mio personale scrupolo”.