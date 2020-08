Ecco il primo trailer del nuovo Batman interpretato da Robert Pattinson

L’attesa per il nuovo film dedicato al supereroe di Gotham City continua a crescere: il film, attualmente in fase di produzione, si intitolerà The Batman, sarà diretto da Matt Reeves e vedrà come protagonista Robert Pattinson. Durante l’evento FanDome della DC Comics è stato finalmente presentato il primo trailer della pellicola: le immagini sono accompagnate da una nuova versione del brano “Something In The Way” dei Nirvana e lasciano immergere lo spettatore nel cupo mondo del Bruce Wayne di Pattinson.

Durante l’evento era presente anche il regista il quale ha presentato così la sua opera: “Una delle cose interessanti è imparare a essere Batman. È un esperimento criminologico. Sta cercando di capire cosa può fare per cambiare questo mondo. Sta vedendo che non sta ottenendo nessuno dei risultati che vuole avere. È allora che gli omicidi iniziano ad accadere e si apre un nuovo mondo di corruzione – ha sottolineato per poi continuare - È una storia poliziesca. Un mistero comporta, ovviamente, un’azione ed è incredibilmente personale per lui”.

“Ciò che è stato eccitante per me non è stato raccontarne le origini – ha continuato Reeves - ma incontrarlo nel mezzo e vederlo commettere errori, crescere e fallire ed essere eroico in un modo che ho percepito molto umano e molto imperfetto”. Stando alle parole del regista, insomma, questo ennesimo film sull’amatissimo supereroe sarà molto diverso dagli altri ed esplorerà degli aspetti di questo singolare personaggio che forse non sono mai stati approfonditi prima d’ora.