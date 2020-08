"Streghe": lite sui social tra le attrici Rose McGowan e Alyssa Milano

Le attrici della celebre serie televisiva "Streghe" si sono rese protagoniste di una lite furibonda sui social scatenata da temi politici.

Tutto è iniziato quando Rose McGowan, conosciuta per il ruolo di Paige, ha commentato l'operato dei Democratici (alla fine della convention) scrivendo su Twitter: «Cosa hanno fatto i Democratici per risolvere QUALCOSA? Hanno aiutato i poveri? No. Hanno aiutato i neri? No. Fermato la brutalità della polizia? No. Aiutato le madri single? No. Aiutato i bambini? No. Loro non hanno ottenuto nulla. NIENTE. Perché la gente ha votato Trump? A causa di voi, figli di pu**ana».

What have the Democrats done to solve ANYTHING? Help the poor? No. Help black & brown people? No. Stop police brutality? No. Help single mothers? No. Help children? No. You have achieved nothing. NOTHING. Why did people vote Trump? Because of you motherfuckers. — Rose McGowan (@rosemcgowan) August 21, 2020

A questo punto è intervenuta Alyssa Milano, che nella serie interpretava il ruolo di Phoebe. L'attrice ha risposto all'ex collega scrivendo un "elenco di tutte le cose che il Partito Democratico ha fatto per rendere il mondo un posto migliore": «Cominciamo da qui: 1920, 19° EMENDAMENTO: IL SUFFRAGGIO DELLE DONNE: Sotto la guida del presidente democratico Woodrow Wilson, la costituzione degli Stati Uniti è stata modificata per garantire alle donne il diritto di voto». L'attrice ha poi elencato fatti come l'emanazione della Violence Against Women Act e l'elezione del primo presidente nero, Barack Obama.

A thread of all the things the Democratic Party has done to make the world a better place.



Let’s start here: 1920

19TH AMENDMENT: WOMEN'S SUFFRAGE

Under the leadership of Democratic President Woodrow Wilson, the U.S. Constitution was amended to grant women the right to vote. pic.twitter.com/EK60QJm2ia — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) August 21, 2020

La lite tra le due ha finito col tirare in ballo anche vecchi motivi di rancore tra le attrici. Infatti la McGowan ha accusato la Milano di aver reso "tossico il set di Streghe" facendo continuamente scenate e lamentando di non essere pagata abbastanza: «Tutti i giorni avevi dei comportamenti terrificanti. Piangevo ogni volta che rinnovavano Streghe per una nuova stagione perché avevi reso il set tossico».

A questo punto è intervenuta anche la terza sorella, Holly Marie Combs (Piper nella serie), che ha commentato: «C'è mai stato un episodio di Streghe in cui andavamo tutti d'accordo? No. Nessuno avrebbe visto quello show altrimenti. Va bene così. La vita è breve e si è appena accorciata per molti. Questo è quello che avrebbe detto Piper. Mentre faceva saltare in aria qualcosa».

I mean was there ever an episode where we all got along? No. No one would’ve watched that show. It’s ok. Call your siblings, parents and grandparents. Breathe deep thankfully. Life is short and just got shorter for many. That’s what Piper would’ve said. As she blew something up. — Holly Marie Combs Ryan (@H_Combs) August 22, 2020

Poi l'attrice ha aggiunto ancora: «Questa amministrazione e il clima politico hanno lacerato le famiglie della vita reale. Anche alcune famiglie televisive. La cosa più bella di questo Paese è la nostra indipendenza e la nostra libertà individuale di pensare e parlare per noi stessi. Streghe ci ha dato 4 voci distinte. Questa è un'eredità. Eppure".

