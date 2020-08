Va in bagno e trova un pitone incastrato nel water: intervengono i forestali

L'incredibile episodio è accaduto nel bagno di un'azienda di Baveno, un comune situato sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Un dipendente, alzando la tavoletta del water, si è trovato di fronte un pitone reale. Dopo un primo momento di shock, come è facile immaginare, l'uomo è uscito per chiedere aiuto.

Immediato è stato l'intervento della polizia e dei forestali, con questi si è presentato anche Tommaso Caligarich, un biologo specializzato nel recupero di animali.

Secondo le prime ipotesi, il pitone, che molto probabilmente è stato abbandonato da qualcuno, ha attraversato la rete fognaria, infilandosi nel sifone dell'azienda, dove poi è rimasto incastrato a causa delle sue dimensioni: si tratta infatti di un esemplare femmina lungo più di un metro. Per liberarlo le forze dell'ordine hanno dovuto smontare l'intero impianto.

Impossibile stabilire da quanto tempo l'animale si trovasse nel sistema fognario e come ci sia arrivato. Ora il pitone è stato preso in consegna dai carabinieri forestali e gli investigatori stanno lavorando per risalire al proprietario.

