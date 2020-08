Cina, lanciano dei mattoni contro il canguro per farlo saltare ma lo uccidono

Nello zoo di Fujian, in Cina alcuni visitatori hanno lanciato dei mattoni contro un canguro femmina di 12 anni nella speranza di vederla saltare. L’animale è invece stato ferito al una zampa e dopo tre giorni è morto, si presume non solo per questa ferita ma anche per un’emorragia interna causata da un rene rotto. La notizia è stata riportata dai media cinesi e ripresa anche da quelli esteri, come il New York Times.

Il veterinario Chen Xiaoli ha raccontato: “Un membro dello staff ha visto i mattoni nel recinto ed è subito andato a cercare i colpevoli ma non li ha trovati – ha spiegato - C’erano troppi visitatori in giro ed è stato impossibile individuarli”.

Purtroppo questo non è l’unico grave episodio verificatosi in questo zoo: qualche tempo dopo un altro canguro è stato bersaglio del lancio di mattoni ed è morto per una brutta ferita a una zampa. Adesso i gestori dello zoo vogliono correre ai ripari installando delle telecamere di sicurezza; secondo Jason Baker dell’associazione animalista PETA, però, questa misura non sarà sufficiente.

“Gli atti crudeli come questo sono l’ennesimo pericolo che gli animali negli zoo devono affrontare – ha detto - I visitatori recano danni agli animali anche gettando cibo e immondizia nei loro recinti, causando loro uno stress estremo. L’installazione di telecamere di sicurezza non risolverà il problema – ha sottolineato - finché le persone acquisteranno i biglietti allo zoo, gli animali continueranno a essere a rischio. La PETA chiede a chiunque abbia a cuore il benessere degli animali di evitare tutte le attrazioni che li sfruttano. Non andate negli zoo”.