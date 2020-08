Positivi tra gli insegnanti e norme non unitarie, riapertura delle scuole a rischio

È partito lo screening sul personale scolastico dove emergono i primi casi di positività alla Covid: 20 in Umbria e 6 a Treviso. I test sierologici hanno dimostrato che solo in Umbria, su 1.334 test, 20 persone sono entrate a contatto con il virus: sono attualmente in isolamento, in attesa del risultato del tampone.

A pochi giorni dalle riaperture delle scuole ci sono ancora molte incognite. Il governo, per dare risposte chiare, annuncia per oggi un nuovo vertice. Uno dei nodi da sciogliere è il tema trasporti. Da quanto emerso per salire sugli scuolabus bisognerà misurare la febbre a casa e a bordo sarà consentita la capienza massima solo per un tragitto di massimo 15 minuti. Ma sono provvedimenti non ufficiali per il momento. I governatori di regione sono sul piede di guerra. "Chiederemo al governo chiarimenti sui tempi dell'assegnazione del personale aggiuntivo di cui ci è stato assicurato il raddoppio, sui tempi di consegna dei banchi monoposto e delle mascherine." ha annunciato per esempio il presidente della Liguria Toti.

Altro nodo la gestione di eventuali contagi tra gli alunni. Chiuderà la scuola? Chi mettere in quarantena? Le risposte si fanno attendere. La ministra Bonetti assicura che in caso di quarantena sarà data la possibilità ai genitori di restare a casa con i figli. Per arginare le difficoltà, gli Enti proseguono in ordine sparso con i propri provvedimenti: a Roma, il Comune ha stabilito che la misurazione della temperatura sarà per bimbi, genitori, docenti e a tutti gli altri operatori direttamente nei nidi e nelle scuole dell'infanzia, così come la Campania ha deciso di acquistare termoscanner da far utilizzare agli istituti scolastici. In attesa di norme unitarie condivise su tutto il territorio.