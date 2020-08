Abbraccia sconosciuti dichiarandosi positivo al Covid: ricercato dalla polizia

Un uomo è entrato in un centro commerciale e ha iniziato ad abbracciare sconosciuti dichiarandosi positivo al coronavirus.

L'episodio, riportato dalla CNN, è accaduto intorno alle 19 dello scorso 15 agosto a Springfield, capitale dello Stato dell'Illinois (Usa).

Secondo quanto riportato dai testimoni, l'uomo (che indossava una mascherina nera) si è avvicinato a diversi clienti abbracciandoli e dichiarando: «Ti sto abbracciando, sono positivo al Covid. Ora anche tu sei contagiato».

Tra le "vittime" dell'uomo ci sarebbero alcune persone con problemi di salute, una delle quali sopravvissuta al cancro. Questo sta creando molta preoccupazione nella comunità.

In realtà non si sa ancora se l'uomo fosse realmente infetto ed è proprio questo uno degli aspetti che la Polizia dovrà chiarire una volta individuato il responsabile del folle gesto.

Per riuscire ad identificare l'uomo, le forze dell'ordine hanno deciso di diffondere alcune sue immagini catturate dalle videocamere del centro commerciale.

