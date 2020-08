La foto sul manifesto funebre più originale di sempre: la defunta fa il dito medio

È diventata virale nei giorni scorsi la bizzarra foto di un manifesto funebre in cui la defunta mostra il dito medio.

Il manifesto risale allo scorso 18 agosto, quando ha fatto la sua comparsa a Spadarolo, frazione del comune di Rimini, sorprendendo non poco i cittadini. Tanto che uno scatto del manifesto è finito anche nel gruppo Facebook "Matti di Rimini", ottenendo numerosi like e condivisioni.

La defunta immortalata nell'inusuale scatto è l'84enne Irma Filomena Nanni che, a detta dei suoi familiari, era una donna dalla grande apertura mentale ed un tipo decisamente originale.

Ovviamente la scelta della famiglia per l'ultimo saluto non ha mancato di destare perplessità e anche qualche polemica, ma la figlia (Daniela Mancini) e i nipoti hanno tenuto a spiegare che l'obiettivo era proprio quello di rappresentare la signora Irma nel modo migliore possibile, precisando: «Non è stata una disposizione sua, ma mia e dei miei figli».

Parlando della sua mamma, Daniela ha raccontato: «Mia mamma è nata nell’epoca sbagliata, è stata una specie di femminista ante litteram, aveva una grande apertura mentale, ed era un tipo originale. Ad esempio, se osavi alzare le mani te le ridava, uomo o donna che fossi; se il marito l’avesse tradita l’avrebbe ripagato della stessa moneta e così via. A noi figli ha sempre detto: "non fatevi mettere i piedi in testa da nessuno"».

Insomma, una scelta non casuale di cui Daniela e la sua famiglia non si sono pentiti, tanto che hanno deciso di utilizzare la stessa foto anche per la lapide funeraria.

