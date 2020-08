Macaulay Culkin compie 40 anni: ecco cosa fa oggi la baby star di “Mamma ho perso l’aereo”

Oggi Macaulay Culkin compie 40 anni: nato il 26 agosto del 1980 a New York, l’attore aveva solo 10 anni quando, nel 1990, divenne famoso in tutto il mondo grazie alla sua interpretazione nel cult “Mamma ho perso l’aereo”, film di cui, tra l’altro, a breve la Disney farà un reboot. Macaulay diventò così una baby star e quell’evento cambiò per sempre la sua vita.

Era troppo giovane, infatti, per gestire la fama e da adolescente cadde nel tunnel della droga; a 15 anni portò anche i suoi genitori in tribunale per impedire loro di gestire il suo patrimonio, che ormai ammontava a 17 milioni di dollari. Il giovane aveva problemi con il padre e lo accusò di violenze fisiche e verbali.

Quel periodo, però, per fortuna sembra finito. Macaulay ha deciso di chiudere con il cinema. Dopo otto anni di stop, l’anno scorso ha fatto un provino per “C’era una volta a… Hollywood” di Tarantino ma, per sua stessa ammissione, è stato un disastro. Così ha deciso di dedicarsi ad altro e di fare l’editore di un sito web satirico che si intitola “Bunny Ears”; come ha raccontato in un’intervista per la rivista Esquire uscita proprio in questi giorni, in questo periodo Macaulay sta progettando anche di avere un figlio con sua moglie, Brenda Song, attrice nota per il ruolo di London Tipton nella serie Disney “Channel Zack e Cody al Grand Hotel”.