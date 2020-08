È morta Rita Greco, la vedova del “Boss delle cerimonie”. Era positiva al Covid

Al grand hotel “La Sonrisa”, fondato dal “Boss delle cerimonie” Antonio Polese, scomparso nel 2016, di recente si è sviluppato un focolaio di Coronavirus. La vedova del boss, Rita Greco, è stata così ricoverata all’Ospedale Cotugno di Napoli perché risultata positiva al Coronavirus: è di oggi la notizia della sua morte.

La signora Polese aveva 80 anni e soffriva di patologie pregresse: secondo quanto riportato da Tgcom24, pare che non avesse ancora sviluppato i sintomi del Coronavirus, pur essendo risultata positiva al test.

Anche diversi altri componenti della famiglia e dello staff del grand hotel sono risultati positivi al Covid, come il nipote della signora Rita, che l’ha accompagnata in ospedale per non lasciarla sola durante il viaggio, e il genero, Matteo Giordano: quest’ultimo è in attesa del secondo tampone negativo per poter essere dimesso dall’ospedale. Alcuni dipendenti della struttura alberghiera, invece, si trovano in quarantena.