Ecco il cappello da baseball che combatte la calvizie

Il problema della calvizie affligge molti uomini e al momento il trapianto di capelli è l’unico rimedio possibile, ma purtroppo è anche molto costoso. Così Xiaomi ha inventato un metodo alternativo: si chiama LLLT Laser Cap ed è un cappello da baseball molto speciale perché è dotato di una calotta che contiene 81 sensori con una funzione “stimolatrice” dei bulbi piliferi.

I suddetti sensori inviano impulsi laser che sarebbero in grado di “risvegliare” i bulbi e far sì, dunque, che i capelli tornino a crescere. L’idea della stimolazione pilifera contro le calvizie non è nuova e l’azienda cinese dell’elettronica l’ha sfruttata per creare un prodotto comodo, portatile e soprattutto economico.

Questo cappello innovativo, infatti, costa meno di 200 dollari ed è ricaricabile semplicemente attraverso una normale presa usb. L’invenzione ha ottenuto la certificazione da parte della CFDA, associazione di stilisti statunitensi, e della FDA, agenzia americana per gli alimenti e i medicinali che si occupa del controllo dei prodotti alimentari e farmaceutici.

Il cappello laser è stato creato in collaborazione dagli esperti dell’Università di Shenzhen, dell’Università del Wisconsin-Madison e dell’Università di Scienze e Tecnologie Elettroniche della Cina. Ovviamente questo prodotto non può promettere miracoli: tuttavia, la radiazione luminosa favorisce il microcircolo e di certo aiuta a migliorare la situazione. Infine, la comodità del Laser Cap consiste anche nel poterlo utilizzare semplicemente indossandolo, anche per andare in giro, senza che nessuno si accorga della sua funzione.