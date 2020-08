Negozio giapponese lancia le "mascherine del sorriso" per il personale

Dalla diffusione della pandemia, tutto il mondo si sta abituando a convivere con delle regole di sicurezza, prima fra tutte l'utilizzo della mascherina. Questa, però, impedisce alle persone di mostrare per intero il proprio volto, finendo col rendere le relazioni più fredde.

Proprio per far fronte a questo problema, il Takeya, un discount giapponese, ha deciso di adottare una soluzione creativa lanciando una "campagna del sorriso" per rendere il proprio personale più amichevole nei confronti della clientela. Ogni dipendente, infatti, indossa una mascherina personalizzata con la stampa di un sorriso realistico.

Il Takeya spiega su Twitter di aver introdotto queste speciali mascherine perché (anche ora che è necessario usare dei dispositivi di protezione) desidera offrire un sorriso... sebbene sia solo stampato.

Come si può vedere dalle foto, il risultato è un po' strano, ma ha raggiunto il suo scopo: far sorridere e creare un ambiente più piacevole (senza mettere a rischio la sicurezza).

(Credits photo: Twitter/Takeya.co.jp)