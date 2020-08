Scrivono “Cinesi di me*da, ci avete portato il covid” e scappano senza pagare il conto

Sette ragazzi, dopo aver mangiato in un ristorante cinese-giapponese di Ciriè (Torino), sono scappati senza pagare il conto e lasciando sul tavolo un biglietto decisamente offensivo.

L'episodio, riportato dal quotidiano La Stampa, è accaduto nella serata di martedì 25 agosto. I sette ragazzi, mai visti prima dal proprietario del locale, hanno consumato una cena in formula “all you can eat” per un totale di 180 euro. Ma al momento del conto, invece di pagare, hanno preferito fuggire via lasciando sul tavolo un foglio strappato da un block notes sul quale hanno scritto a mano: “La pu**ana di tua mamma, cinesi di me**a ci avete portato in covid”.

Il proprietario del locale si è rivolto ai Carabinieri di Ciriè per denunciare l'episodio, che "suona come un’offesa a tutta la comunità cinese". Ora i militari stanno indagando per risalire ai responsabili, utilizzando anche le riprese delle telecamere di sorveglianza della zona.

(Credits photo: lastampa.it)