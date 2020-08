Attaccato dalle leonesse con cui stava giocando: muore noto conservazionista

West Mathewson, un noto conservazionista sudafricano, è morto per le gravi ferite riportate a seguito dell'attacco da parte di una delle sue leonesse.

L'uomo di 69 anni stava giocando con Demi e Tanner, le leonesse che aveva cresciuto sin da cucciole salvandole da un triste destino. Ad un certo punto è prevalso l'istinto: una delle due leonesse si è infastidita con l'altro animale, ma ha attaccato West.

L'incidente è avvenuto al Lion Tree Top Lodge

fuori Hoedspruit, vicino al Parco Nazionale di Kruger, sotto gli occhi impotenti della moglie Gill. La donna ha tentato invano di distrarre gli animali per salvare il marito, ma le ferite riportate dall'uomo erano troppo gravi e West è deceduto durante il trasporto in ospedale.

I responsabili della struttura gestita da Mathewson hanno sottolineato che si è trattato di un incidente: West amava le sue leonesse, con cui trascorreva molto tempo, e le leonesse amavano West.

Ora le leonesse sono state prese in custodia da un centro per le specie in via di estinzione, ma non è stato disposto l'abbattimento dei due esemplari.

(Credits photo: Facebook/Lion Tree Top Lodge )