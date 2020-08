Gatta torna dalla padrona con un biglietto sul collare: “Ha una casa? È sempre al ristorante”

Quella di riuscire a farla franca è una delle qualità migliori di ogni gatto. Una prerogativa comune alla razza, a prescindere dall’età e dal luogo in cui vivono. Tula, gatta siberiana domestica di 11 anni residente a Swindon, nel Regno Unito, pensava di potersi uniformare, ma ha fatto i conti con un’intromissione per nulla gradita. E così, dopo aver usufruito di diverse “cene gratuite” in un ristorante locale, è stata riconsegnata all’affetto dei suoi cari in un modo del tutto inusuale.

La sera del 16 agosto, infatti, Tula è tornata a casa con un biglietto di carta sul collare con su scritto: “Questo gatto ha una casa? È sempre al Toby Carvery”. Inutile dire che la soffiata provenisse proprio dal ristorante locale di Abbey Meads, con una condanna appesa al collo che era impossibile da non leggere. E così, colta con le zampe nella marmellata, la gattina non ha potuto far altro che tornare mestamente dalla padrona, Cole Clark, che ha accolto il suo rientro con una sonora risata.

L’insegnante di scuola elementare ha raccontato all’Huffington Post che la sua famelica micetta non è certo nuova ad imprese del genere. Già in passato, infatti, era stata gentilmente allontanata da una casa di riposo della zona, dov’era solita condividere panini e carne con gli ospiti della struttura. Clark ha così pubblicato la foto del rientro dell’amica a quattro zampe su un gruppo Facebook della zona, con l’impietosa didascalia: “Immagino che abbia cercato di fare l’espressione simpatica nella speranza di ottenere un po’ di carne!”.

La 41enne proprietaria, che dopo aver trovato il biglietto si è recata presso il ristorante per far sapere come il suo gatto non fosse senzatetto, ha aggiunto: “Ha una casa adorabile e passa ogni notte con noi, ma ringrazio i clienti e i dipendenti di Toby per essersi presi cura di lei. Mi hanno detto che hanno provato più volte a prenderla, ma che lei se ne è sempre andata via”. Tula, però, non si è persa d’animo e ha continuato a commettere errori…tanto da farsi trovare comodamente seduta ai tavoli del patio quando la padrona è uscita dal Toby Carvery. Sicuramente a caccia di prosciutto e pollo, per distacco le sue pietanze preferite: “Non provate a darle formaggio – conclude Cole Clark – ma se sei in cucina e apri il frigorifero, inizierà a miagolare e strusciarsi contro di te nella speranza che ci sia del prosciutto”.