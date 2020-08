Antonella Mosetti, postiva al Covid dopo l'estate in Sardegna: "Il Covid è l’unica cosa che vi potete permettere di prendere al Billionaire".

Antonella Mosetti ha parlato ai follower in alcuni video postati sui social dopo la diffusione della notizia che la vede positiva al Covid-19 al ritorno dalla sua vacanza estiva in Costa Smeralda, Sardegna.

La showgirl ha invitato i fan a fare il test per la propria sicurezza e per quella degli altri, poi ha spiegato che il fatto di aver contratto il virus in Sardegna non vuol dire che la Sardegna sia malata: «Ovviamente te lo puoi prendere ovunque quindi essendoci tante persone che sono andate in vacanza in Sardegna è normale che uno se lo contrae in Sardegna». E, a chi accusa le persone che si sono ammalate dopo aver ballato in vacanza senza indossare la mascherina, dice: «Anche questa è una ca**ata, purtroppo te lo puoi prendere anche andando in farmacia o a prendere un caffè in un bar».

La Mosetti non tralascia neppure il caso del Billionaire, dove aveva già dichiarato in una precedente intervista di aver trascorso una serata. La showgirl è sicura di aver contratto il virus in Sardegna, ma dice di non avere la certezza di averlo contratto proprio nel locale di Briatore. Per la Mosetti "lo staff era scrupoloso, indossavano tutti la mascherina. I clienti invece non erano così attenti".

E a tutti gli "invidiosi" che continuano a criticare tanto Briatore e gli altri vip positivi al covid, dice: «Ricordatevi che il covid è l’unica cosa che vi potete permettere di prendere al Billionaire».

(Credits photo: Instagram/antonellamosetti)