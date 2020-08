40mila dollari per vivere un mese (senza luce) in un castello in mezzo al mare

Il modello e attore statunitense Trevor Donovan ha lanciato su Twitter una sfida che sta incuriosendo migliaia di utenti. Nel suo post Trevor chiede ai follower chi sia disposto a trascorrere 30 giorni in un castello diroccato su un'isola deserta in mezzo al mare, a 100 miglia al largo, senza elettricità né internet, mentre l'intero soggiorno viene ripreso dalle telecamere e trasmesso in streaming in tutto il mondo.

A disposizione di chi raccoglie la sfida c'è solo un riparo e la possibilità di portare con sé carta e penna, oltre a cibo e acqua a sufficienza per resistere un intero mese. In palio, per chi dovesse superare la prova, ci sono 40mila dollari.

Small Island Castle 100 miles off shore. No electricity or internet. Just shelter, bedding, books, paper, pen and enough food & water for 30 days. (ur entire stay would be live streamed to world) If you last 30 days you get $40,000. Could you do it? pic.twitter.com/LwntnyewDq — Trevor Donovan (@TrevDon) August 22, 2020

A quanto pare si tratta soltanto di un sondaggio giocoso e non di una vera e propria sfida, ma tanto è bastato a creare un vero e proprio dibattito (in particolare sulla possibilità di portare oggetti con sé). Di fronte alla prospettiva di un guadagno "facile" (e magari di un po' di notorietà), in più di 25mila si sono dichiarati pronti ad accettare la sfida.

Donovan ha postato anche una foto della location, che chiama "Small Island Castle". In realtà si tratta della torre Scola (o di San Giovanni Battista), una zona militare situata nel Golfo della Spezia, in Liguria.

(Credits photo: Twitter/TrevDon)