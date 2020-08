Modella Gucci vittima di body-shaming: viene derisa per la sua bellezza anticonvenzionale

Armine Harutyunyan è una modella 23enne di origine armene molto affermata nel mondo della moda: oggi sfila per Gucci, che l’ha inclusa tra le 100 modelle più sexy del mondo. La giovane ha già sfilato su passerelle molto importanti ma, nonostante il suo successo, è vittima di body shaming.

In particolare, Armine è stata ricoperta da insulti e critiche dopo la sua partecipazione alla Fashion Week di Parigi lo scorso settembre; in seguito i messaggi denigratori sono proseguiti sui social da parte di misogini, razzisti, haters di tutti i tipi, tra i quali purtroppo anche tante donne e questo è ciò che stupisce di più. Molte donne, infatti, anziché mostrarsi solidali, diventano spesso perfide nei confronti di altre donne.

Armine viene così tanto criticata perché la sua bellezza non rispetta i canoni convenzionali: in tanti l’hanno definita brutta e considerano il suo aspetto non adatto al mondo della moda. Ma lei, con grande coraggio, se ne infischia e continua a fare il lavoro che ama.

A credere in Armine è stato Alessandro Michele, attuale direttore creativo di Gucci che da tempo punta proprio su scelte estetiche anticonvenzionali: secondo alcuni detrattori si tratta solo di scelte di marketing, ma in realtà l’intento è quello di veicolare una nuova idea di apertura verso la diversità e la bellezza al di fuori da ogni schema prestabilito.