Tesoro di 450 monete d'oro di 1100 anni fa scoperto da un gruppo di adolescenti

"È estremamente raro trovare tesori del periodo Abbaside negli scavi in ​​Israele, in particolare monete d'oro": lo ha affermato il dottor Robert Kool, esperto di monete presso l'Autorità israeliana per le antichità. Eppure l'impresa è stata messa a segno da un gruppo di giovanissimi volontari impegnato nel sito di scavi archeologici presso la città di Yavne, situata nel Distretto Centrale di Israele.

I ragazzi si sono trovati di fronte a 425 monete d'oro puro (da 24 carati) perfettamente conservate e risalenti a circa 1100 anni fa. Probabilmente il tesoro risale al IX secolo, il periodo di massimo splendore del califfato degli Abbasidi. Comunque saranno necessari ulteriori studi per provare a recuperare più informazioni.

Di sicuro si tratta di una somma considerevole per l'epoca, sufficiente per acquistare una lussuosa dimora in quella che era ai tempi la capitale d'Egitto. Probabilmente il piccolo tesoro apparteneva ad una persona ricca che l'aveva seppellito con l'idea di recuperarlo in un secondo momento, ma qualcosa deve avergli impedito di farlo e così è rimasto nascosto fino alla scoperta del giovane team.

Inutile dire che l'emozione dei ragazzi di fronte al ritrovamento è stata enorme. Altre scoperte della stessa importanza risalgono al 2016, con la scoperta casuale di una moneta d'oro di 2000 anni fa ad opera di un escursionista in Galilea, e al 2015, con il recupero di 2000 monete rimaste per più di mille anni in fondo al mare nel porto di Cesarea.

(Credits photo: sci-news.com)