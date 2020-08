È ufficiale, Resident Evil diventa una serie TV

Il più famoso videogioco sugli zombie, Resident Evil, dopo essere stato portato al cinema in passato (nella foto un frame dell’ultimo capitolo con Milla Jovovich), adesso diventerà una serie tv. Dopo tanti rumors che si sono susseguiti negli ultimi mesi, la produzione è stata annunciata ufficialmente: la serie si intitolerà semplicemente “Resident Evil”, uscirà su Netflix e sarà basata su una storia inedita che, però, conterrà anche molti elementi noti ai fan del videogame.

“Quando le piccole Wesker si trasferiscono a New Raccoon City – si legge nel messaggio pubblicato sui social per l’annuncio – i segreti che scopriranno potrebbero rappresentare la fine di ogni cosa. Resident Evil, una nuova live action series basata sulla leggendaria storia survival horror della Capcom, sta per arrivare”.

Scritta da Andrew Dabb (famoso per “Supernatural”) e diretta, per i primi due episodi, da Bronwen Hughes (famoso per “The Walking Dead” e “Breaking Bad”), la storia si svilupperà seguendo due trame principali su due timeline differenti ma collegate tra loro che avranno come protagoniste Jade Wesker e Billie Wesker, ossia quelle che dovrebbero essere le figlie del villain della situazione, Albert Wesker.

Secondo quanto riportato dalla sinossi ufficiale della serie, la prima trama racconterà dell’infanzia e dell’adolescenza delle due sorelle che, a 14 anni, si trasferiscono con la famiglia a New Reccoon City. Pian piano, le due ragazze si rendono conto che il loro padre nasconde dei segreti terribili che potrebbero distruggere il mondo. La seconda trama, invece, si svolge circa dieci anni più tardi, quando Jade si ritroverà a vivere in un mondo dove sono ormai rimaste meno di 15 milioni di persone sane, mentre tutti gli altri sono stati infettati dal Virus T.

La stagione d’esordio della serie sarà composta da otto episodi dalla durata di circa un’ora ciascuno. Di certo questa storia che è ormai un classico dell’horror tornerà a far appassionare i fan anche in tv.