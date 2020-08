Bella Cruise, la figlia di Tom e Nicole Kidman, pubblica un rarissimo selfie su Instagram

Isabella “Bella” Cruise è la figlia maggiore di Tom Cruise e Nicole Kidman: la coppia la adottò, insieme al fratello Connor che oggi ha 25 anni, ai tempi del loro matrimonio. Dopo la separazione dei due attori, Bella decise di vivere con il padre: oggi ha 27 anni e continua a vivere lontano dai riflettori, come ha sempre fatto.

Bella è un’artista, è membro di Scientoglogy, vive a Londra e si tiene ben alla larga dal mondo del cinema: le sue aspirazioni, infatti, sono ben altre e riguardano esclusivamente il mondo dell’arte. Su Instagram, non a caso, la giovane pubblica solo foto dei suoi lavori e mai foto di sé stessa.

Stavolta, però, ha fatto un’eccezione e ha condiviso con i fan un selfie scattato davanti allo specchio.

Sposata dal 2015 con Max Parker, oggi Bella ha un ruolo di rilievo all’interno di Scientology: qualche anno fa, infatti, è diventata “auditor”, ossia consulente spirituale. Nicole Kidman, pur vivendo ormai lontana dai suoi figli, approva le loro scelte e continua ad amarli: “Darei al 150% la mia vita per loro – ha detto in una vecchia intervista – ora sono adulti e capaci di prendere le loro decisioni. Hanno scelto di aderire a Scientology e, come madre, il mio compito è quello di amarli”.