Sconto di 50 cent su 300€: corrispondente del Wall Street Journal posta la foto su Twitter

Ha fatto il giro del media (partendo dal post di un corrispondente del Wall Street Journal) la foto di uno sconto piuttosto discutibile su un maxi conto di un ristorante ligure. Cinquanta centesimi su un totale di 295,50 euro.

A raccontare con evidente disappunto (e non poco sarcasmo) l'accaduto è stato Eric Sylvers, corrispondente in Italia del Wall Street Journal, il quotidiano internazionale pubblicato a New York, il più diffuso negli Stati Uniti.

Il giornalista, dopo aver consumato un pasto in un ristorante ligure si è visto presentare un "pre-conto" annotato sul retro del foglio di una comanda che riportava in bella vista il prezzo intero barrato e quello scontato di soli 50 centesimi.

Sylvers a questo punto non ha resistito alla tentazione e ha postato su Twitter la foto dello sconto accompagnata da una ironica didascalia che recita: “Benvenuti in Liguria. Uno sconto particolarmente generoso da parte di questo ristorante ligure”.

Qualche utente, osservando che si trattava di un foglio senza alcun valore, a quel punto ha chiesto anche se il giornalista avesse ricevuto regolare ricevuta fiscale. E il giornalista, rincarando la dose, ha risposto: «L’abbiamo richiesta solo dopo. Credo che quei 50 centesimi erano il loro modo di dire: "la nostra donazione a te se non chiedi la ricevuta"».

(Credits photo: Twitter/EricSylvers)