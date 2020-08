Angela Lansbury: ecco com'è oggi "la Signora in Giallo"

Angela Lansbury, l'amatissima interprete de "La signora in giallo", è stata recentemente fotografata a Malibù, mentre era seduta ad un tavolo. Nella foto l'attrice (che il prossimo ottobre spegnerà 95 candeline) appare sorridente, con grandi occhiali scuri e la mascherina posizionata sotto il mento per poter mangiare.

Inutile dire che la foto, condivisa sui social dal profilo Twitter Dame Angela Lansbury News, è stata accolta in modo decisamente caloroso dai fan dell'attrice, ricevendo tantissimi like e commenti pieni di entusiasmo e nostalgia.

Dame Angela Lansbury in Malibu. August, 2020. pic.twitter.com/ezQxoTIyZc — Dame Angela Lansbury News (@_AngelaLansbury) August 30, 2020

Tra i fan c'è chi scrive: "Amo Angela Lansbury e ha ancora un aspetto incredibile, potrei stare per ore a guardare i vecchi episodi de La signora in giallo". Mentre un altro commenta: "Sono proprio felice che stia bene e che sia al sicuro in questi strani tempi, le faccio i miei migliori auguri".

L'attrice, classe 1925, è molto amata da adulti e bambini: negli anni Settanta si è fatta conoscere con il ruolo dell'aspirante strega Eglantine Price, nel film "Pomi d'ottone e manici di scopa". Anche se ha trovato la sua notorietà con il ruolo di Jessica Fletcher, la scrittrice-detective protagonista della serie "La signora in giallo".

(Credits photo: Twitter/_AngelaLansbury)