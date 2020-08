Chadwick Boseman di Black Panther ha sposato la compagna in segreto prima di morire

Secondo le ultime indiscrezioni Chadwick Boseman, la star di Black Panther scomparsa lo scorso 28 agosto a Los Angeles, avrebbe sposato la compagna Taylor Simone Ledward in gran segreto prima di morire.

L'attore è scomparso all'età di 43 anni dopo aver combattuto una lunga battaglia contro il cancro iniziata 4 anni fa. A quanto pare, però, dopo aver scoperto che la sua malattia era ormai giunta ad uno stadio avanzato, lo scorso ottobre avrebbe deciso di sposare la Ledward, al suo fianco dal 2015. La promessa sarebbe stata scambiata in segreto con una cerimonia privata.

Secondo fonti vicini alla coppia, Chadwick e Taylor Simone erano uniti da un sentimento profondo e sincero. La ultima apparizione pubblica insieme risale allo scorso febbraio, quando la coppia aveva assistito agli NBA All Star Game di Chicago.

In una nota della famiglia diramata sui profili social ufficiali dopo la morte dell'attore si legge: «È con enorme dolore che confermiamo la morte di Chadwick Boseman. A Chadwick è stato diagnosticato con un tumore al colon allo stadio 3 e ha combattuto per i 4 anni successivi, fino a quando è progredito al quarto stadio. Un vero combattente, Chadwick ha resistito nonostante tutto, regalandoci molti dei film che avete amato molto. Da "Marcia per la libertà" a "5 Bloods – Come fratelli" e "Rainey's Black Bottom" e tanti altri – sono tutti film girati durante innumerevoli ricoveri e chemioterapie. È stato un onore per la sua carriera portare alla vita King T’Challa in Black Panther».

Sul possibile seguito di Black Panther, che era previsto per l'8 maggio 2022, sono ora al vaglio una serie di ipotesi e non si esclude neppure la cancellazione del sequel.

