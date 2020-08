“Grazie a voi che ci siete stati vicini”: commuove la foto di famiglia di Mattia (paziente 1)

Commuove un nuovo messaggio della famiglia di Mattia Maestri, conosciuto nei mesi scorsi come "paziente 1", ovvero il primo caso di coronavirus accertato in Italia. Quando Mattia è stato ricoverato, anche sua moglie Valentina, incinta all'ottavo mese, ha scoperto di essere positiva al Covid-19. Il paese si è stretto intorno alla famiglia. Tutta l'Italia ha pregato per loro.

Così, in occasione di un concorso di vetrine che si è tenuto a Casalpusterlengo sul tema «Viva l’Italia», la famiglia ha voluto ringraziare ancora una volta tutti per il calore dimostrato in quel momento così difficile. Nella vetrina dell'Erboristeria Madre Natura di Valentina, infatti, è comparsa una dolcissima foto di famiglia dei due genitori con la piccola Giulia accompagnata da un messaggio commovente: «Quest’anno più che mai “viva l’Italia” siamo noi, noi che abbiamo avuto la forza di ripartire. Viva l’Italia siete voi, clienti e amici che ci siete stati vicini in questi mesi.. A voi va il nostro sentito grazie».

Il sindaco del paese, commentando la vetrina speciale di Valentina, l'ha definita un meraviglioso inno alla speranza: «Ho visto concittadini commossi davanti dal messaggio. Davvero un bel gesto».

(Credits photo: Facebook/Erboristeria Madre Natura Casalpusterlengo)