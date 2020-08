Il labrador abbandonato ha trovato una nuova famiglia

All'inizio di agosto aveva scatenato tantissime polemiche un video diventato virale che immortalava l'abbandono di Henry, un labrador di 13 anni.

Le immagini mostravano una donna a bordo di una Tesla di colore scuro che, parcheggiata l'auto all'ingresso di un bosco di Vancouver, nello Stato di Washington (USA), faceva scendere il cane dalla vettura e lo accompagnava nel parco per poi tornare in fretta verso l'auto senza di lui.

Il video aveva commosso tante persone soprattutto perché mostrava il cane completamente ignaro di ciò che stava per accadere: Henry, infatti, scodinzolava felice all'ex-padrona convinto del fatto che lo stesse portando a fare una passeggiata.

Il cane era stato recuperato dai volontari dell'I Paw'd It Forward di Portland e affidato all'associazione di cura per gli animali Southwest Washington Humane Society. In tanti, commossi per la sua storia, si erano mobilitati per la sua adozione. Ma bisognava attendere prima la chiusura delle indagini.

Oggi, però, la brutta storia di Henry ha finalmente avuto il suo lieto fine. La donna, grazie alla diffusione del video, è stata rintracciata e denunciata per maltrattamento. Henry, invece, è stato affidato ad una nuova famiglia adottiva.

(Credits photo: Youtube)