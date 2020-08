Va al cimitero a trovare la suocera ma la lapide gli cade addosso uccidendolo

Si sa, i rapporti tra suocera e genero o tra suocera e nuora spesso non sono i migliori. Quello che è accaduto al St. Joseph Cemetery di Throop, in Pennsylvania, però, ha davvero dell’incredibile. Come riporta time.com, un uomo di nome Stephen Woytack, in occasione della Pasqua, è andato insieme a sua moglie Lucy a rendere omaggio ai cari defunti, tra i quali anche la suocera, con la quale forse non aveva proprio un bellissimo rapporto.

Mentre la moglie Lucy cercava di legare alla tomba un nuovo crocifisso, infatti, la lapide non ha retto e ha ceduto, cadendo sopra Stephen che è morto, rimanendo schiacciato sotto il peso della stessa.

Secondo gli agenti che hanno effettuato i dovuti accertamenti, la lapide avrebbe ceduto a causa del terreno reso molle dalle gelate invernali. Si sarebbe trattato, dunque, solo di un terribile incidente; tuttavia, vista la relazione di parentela tra la defunta e la vittima dell’accaduto, i più maligni hanno ipotizzato una vendetta da parte della suocera nei confronti del genero, perpetrata addirittura dall’aldilà.